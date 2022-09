Sandeep Johri, ehemaliger CEO von Tricentis und renommierter Veteran der Testbranche, tritt dem Vorstand von LambdaTest bei

San Francisco (ots/PRNewswire) - Als Branchenveteran mit mehr als 25 Jahren

Erfahrung wird Sandeep das internationale Wachstum von LambdaTest vorantreiben



Sandeep Johri, ehemaliger CEO von Tricentis, ist dem Vorstand von LambdaTest

(https://www.lambdatest.com/) beigetreten, einer führenden Cloud-Plattform für

kontinuierliche Qualitätstests. Sandeep, ein Veteran der Technologiebranche, der

Tricentis zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Softwaretests

gemacht hat, wird LambdaTest in der nächsten Wachstums- und Expansionsphase

maßgeblich unterstützen.





Sandeep, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftwareverfügt, war zuletzt CEO von Tricentis, einer führendenTestautomatisierungsplattform für Unternehmen. Als erfolgreicher Investor,Serienunternehmer und Technologieführer hat Sandeep mehrere Unternehmenmitbegründet und verlassen, darunter Oblix (Oracle), Dhingana (VMware) und BlueLane Technologies (VMware). Er war Frühinvestor und Berater für mehrereTechnologieunternehmen in den USA und Indien wie Netezza, Persistent Systems,Alphonso, Cenzic, eBoodle und Dhingana. Außerdem war er mehrere Jahre bei HPtätig, wo er die Softwareentwicklung leitete, und war maßgeblich an der 4,5Milliarden Dollar schweren Übernahme von Mercury Interactive beteiligt.Sandeep ist auch Teil der Pathfinders Platform, einer Initiative von SequoiaIndien und Südostasien, die Gründer in der Frühphase mit außergewöhnlichenglobalen Betreibern und Investoren zusammenbringt, um ihnen zum Erfolg in neuenMärkten zu verhelfen. Er tritt dem Vorstand von LambdaTest in seiner Eigenschaftals Pathfinder bei, um der Organisation einen Vorsprung bei der globalenExpansion zu verschaffen.Derzeit ist Sandeep im Vorstand führender Organisationen und berät und betreutGründer/CEOs mit seiner großen Erfahrung in den Bereichen Führung, Strategie,M&A und Produktmanagement. Derzeit ist er außerdem Senior Advisor der Software-und Enterprise-Tech-Gruppe von TPG."Sandeep verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Führung globalerTechnologieunternehmen und war in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich an derUmgestaltung der Branche beteiligt. Es ist uns eine Ehre, ihn im Vorstand vonLambdaTest zu haben. Als einer der ersten Berater von LambdaTest spielte er eineentscheidende Rolle in unseren frühen Wachstumsphasen. Als Vorstandsmitgliedwird Sandeep eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung des Geschäfts vonLambdaTest spielen, um Wachstum in großem Umfang zu erzielen und neueUnternehmensmärkte zu erschließen", sagte Asad Khan, CEO von LambdaTest.