Start der Heizperiode Branche treibt Diversifizierung des Angebots voran (FOTO)

Berlin (ots) - Zum Start der Heizperiode zieht die deutsche Gaswirtschaft eine

erste Zwischenbilanz ihrer Diversifizierungsmaßnahmen. Der Aufbau von

schwimmenden LNG-Terminals, der Ausbau der Biogasproduktion und die aktuell gut

gefüllten Gasspeicher stimmen den Branchenverband Zukunft Gas zuversichtlich für

die Versorgung der besonders geschützten Heizungskunden auch ohne russisches Gas

im anstehenden Winter. Die Branche begrüßt den Abwehrschirm, mit dem die

Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen der hohen Preise für Verbraucher und

Unternehmen abfedern will, wünscht sich aber gleichzeitig schnell Klarheit und

umsetzbare Lösungen bei der geplanten Gaspreisbremse.



Noch im Dezember sollen in Wilhelmshaven und Brunsbüttel die ersten zwei von

insgesamt fünf schwimmenden LNG-Terminals in Betrieb gehen. Für Dr. Timm Kehler,

Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas, ist das ein erstes sichtbares

Zeichen, dass der Diversifizierungskurs der Branche Fahrt aufnimmt. "Die

eingeschlagenen Maßnahmen zur Schaffung einer breiteren Basis unserer

Energieversorgung, also der Aufbau einer Importinfrastruktur für verflüssigtes

Erdgas und der Ausbau der Biogasproduktion, sind langfristig der beste Weg zu

niedrigeren Preisen", so Kehler. Die deutsche Gasbranche ist zuversichtlich,

dass sich Bürgerinnen und Bürger keine Sorge vor kalten Wohnungen in der

anstehenden Heizperiode machen müssen. "Heizungskunden sind geschützte Kunden,

der Staat wird alles unternehmen, um die Gasversorgung für die Heizungen zu

sichern."