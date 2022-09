NEW YORK (dpa-AFX) - Die Talfahrt der Aktien von Nike seit Jahresbeginn hat sich am Freitag deutlich beschleunigt. Nach der Vorlage von unter dem Strich enttäuschenden Geschäftszahlen brachen die Papiere des Sportartikelherstellers um fast elf Prozent auf 85,16 US-Dollar ein und erreichten das tiefste Niveau seit Mai 2020. Damit waren sie das klare Schlusslicht im US-Leitindex Dow Jones Industrial , der zuletzt nur leicht nachgab.

Das Geschäft von Nike wurde im vergangenen Geschäftsquartal von gestiegenen Logistik-Kosten und dem starken Dollar gebremst, der Auslandseinnahmen bei der Umrechnung in US-Währung in der Bilanz niedriger erscheinen lässt. Zugleich schnellten die Lagerbestände insbesondere in Nordamerika in die Höhe und wurden unter anderem mit Hilfe von Rabatten abgebaut. Die Bruttomarge enttäuschte den Markt entsprechend.