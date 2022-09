MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin will die annektierten Gebiete in der Ukraine nicht in absehbarer Zeit besuchen. "Noch nicht, es steht noch viel Arbeit bevor, aber mit der Zeit wird das wahrscheinlich geschehen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge auf entsprechende Fragen von Journalisten.

Putin will annektierte Gebiete in der Ukraine vorerst nicht besuchen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer