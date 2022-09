Am S&P-500-Ende knickten die Papiere von Carnival um knapp 19 Prozent ein. Die vom der Kreuzfahrtgesellschaft gemeldete Auslastung für das dritte Geschäftsquartal enttäuschte. Dies weckte die Sorge, dass die Erholung der Nachfrage in der Branche länger auf sich warten lässt als erhofft./la/he

Auf Unternehmensseite brachen die Nike-Papiere nach Zahlen und einem eingetrübten Ausblick um mehr als zehn Prozent ein. Damit waren die Anteilscheine des Sportartikelherstellers das klare Schlusslicht im Dow. Branchenkenner sprachen zwar von einem soliden ersten Geschäftsquartal, störten sich aber an den unerwartet schwachen Margen. Mehrere Häuser senkten ihre Kursziele. Analystin Kate McShane von Goldman Sachs etwa schrieb, dass der Abbau von Lagerbeständen zur unrechten Zeit der Profitabilität Gegenwind verschaffe. Dies könne in den kommenden Quartalen noch ein größeres Thema werden.

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende eines trüben Börsenmonats hat sich die Wall Street am Freitag stabilisiert. Für Beruhigung sorgte, dass die zuletzt dominanten Zins- und Inflationssorgen etwas in den Hintergrund gerieten. Dies spiegelte sich in dem leichten Rückgang der Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen wider.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer