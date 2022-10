Der deutsche Leitindex DAX: seit Jahresbeginn zweistellig im Minus. Der amerikanische S&P 500: dasselbe Trauerspiel. Im NASDAQ-100 sieht es sogar noch schlimmer aus, Tech-Fans warten immer noch auf die ersehnte Bodenbildung. Die Zinserhöhungen der Notenbanken und die hohe Inflation sorgen zusätzlich für Druck auf die Märkte. Diese Gemengelange macht es Anlegern nicht leicht, ihr Depot einigermaßen im Plus zu halten. Während man ansonsten auf bestimmte Branchen gehen konnte, die sich insgesamt gut entwickelt haben und es somit nur auf Feinheiten in den Bewertungen bzw. in den Kennzahlen der einzelnen Titel ankam, kommt man mit diesem Ansatz zurzeit nicht wirklich weiter. Anstatt nun zu resignieren, geht es daher verstärkt darum, Perlen zu finden – und, die gute Nachricht, diese gibt es immer noch!

Kurz zur Erinnerung: Beim Stock Picking geht man nicht von einer bestimmten Branche aus, sondern sucht gezielt nach Einzelunternehmen, die gerade einen guten Job machen. Schauen Sie sich hierzu die Geschäftsberichte, die Quartalszahlen und auch den Pressebereich eines Unternehmens an. Wie sehen die quantitativen Ergebnisse aus und wie ist der Konzern aufgestellt? Gibt es Produktinnovationen oder bietet das Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen an, welche gerade verstärkt nachgefragt werden? Abseits der bekannten Player finden sich auch immer wieder spannende Nischen-Titel, die noch Aussicht auf Kursgewinne bieten. Hier lohnt es sich auch, etwas out-of-the-box zu denken, also etwas kreativer und unkonventioneller vorzugehen. Eine Branche liefert keine guten Zahlen? Oft gibt es dennoch Unternehmen, die mit ihrem Produktsortiment oder ihrer Ausrichtung gut performen.

Wir haben uns beispielhaft drei Werte angesehen, die nicht nur „weniger schlecht“ als die großen Indizes abschneiden, sondern im Gegenteil dieses Jahr bislang gute, zweistellige Kursgewinne liefern konnten. Dieser Blick in die Vergangenheit birgt natürlich immer die Gefahr, dass sich die Vorzeichen drehen und der positive Chartverlauf nicht fortgeschrieben wird. Deshalb gilt gerade jetzt in Krisenzeiten: Streuen Sie Ihr Anlagekapital möglichst breit auf verschiedene Assetklassen, Titel und Branchen. Das kann helfen, Verlustrisiken zu reduzieren.

Hot Stock 1: Hershey – der Schokoladenproduzent sorgt für ein Lächeln bei Investoren

Die großen Nahrungsmittelkonzerne enttäuschen auf breiter Front? Jetzt lohnt sich der genaue Blick, denn es gibt auch Top-Werte in der Branche. Mit einem bemerkenswerten zweistelligen Plus auf Jahressicht kann man Hershey tatsächlich als echten Outperformer bezeichnen. Der 1894 gegründete US-Konzern gilt als einer der größten Schokoladenhersteller der Welt. Unter dem Dach der Hershey Food Company werden über 90 Schoko- und Snackprodukte wie etwa Reese’s, Hershey’s, Kisses und das in den USA erhältliche Kitkat vertrieben. Würde man die Hershey-Schokolade zum Beispiel mit der Schweizer Traditionsmarke Lindt & Sprüngli vergleichen, würde sicherlich der unterschiedliche Geschmack auffallen. Denn die US-Rezepturen enthalten oft weniger Kakao, dafür mehr Zucker. In Anlehnung an den Zeitgeist und heutige Ernährungstrends finden sich im Sortiment von Hershey aber längst auch zuckerfreie Alternativen. In den USA sind die Schokoriegel der Hershey Food Company beliebt und in fast jedem Supermarkt zu kaufen.

„Unsere Geschäftsdynamik setzte sich im zweiten Quartal fort, mit zweistelligem Umsatzwachstum in jedem unserer Segmente, was zu einem starken Gewinn pro Aktie führte", wird Michele Buck, The Hershey Company President und Chief Executive Officer, in der vorliegenden Mitteilung zum zweiten Quartal 2022 zitiert. Weiter heißt es: „Wir heben unsere finanziellen Erwartungen für das Jahr an und investieren in der zweiten Jahreshälfte verstärkt in unsere Marken, Fähigkeiten und Mitarbeiter, um diesen Schwung bis 2023 fortzusetzen.“ Für den Berichtszeitraum bilanziert das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 2.372,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 19,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (verwässert) wird mit 1,80 US-Dollar angegeben, dies sei ein Anstieg von 22,4 Prozent.

Hot Stock 2: First Solar – Photovoltaik läuft derzeit richtig gut

Die Energiekrise ist in aller Munde und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und eben auch entsprechenden Lieferanten könnte zu massiven Verwerfungen führen. Nicht nur die Klimakrise ist längst real, sondern vor allem in Deutschland stellt sich auch die Frage, woher der Strom denn nun künftig kommen soll. Von dieser Entwicklung und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien konnten ausgewählte Solaraktien stark profitieren. Ein Beispiel mit einem satten Plus im bisherigen Jahresverlauf ist das amerikanische Unternehmen First Solar. Seit 1999 produziert First Solar Solarmodule, speziell die wettbewerbsfähigen und leistungsstarken Dünnschicht-Photovoltaikmodule. Das Unternehmen wird eigenen Angaben zufolge „bis 2025 über eine weltweite jährliche Produktionskapazität von über 20 Gigawatt (GW) verfügen, mit einer Präsenz, die sich über die USA, Indien, Malaysia und Vietnam erstreckt. Die Dünnschicht-PV-Module von First Solar werden in einem vollständig integrierten, kontinuierlichen Prozess unter einem Dach hergestellt, der nicht auf chinesische Lieferketten für kristallines Silizium (c-Si) angewiesen ist.“ Für das zweite Quartal gibt First Solar einen Nettoumsatz von 621 Millionen US-Dollar an, dies sei ein Anstieg von 254 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal. Die Steigerung führt das Unternehmen hauptsächlich auf gestiegene Modulverkäufe zurück. Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie beträgt nach Konzernangaben 0,52 US-Dollar (Vorquartal: 0,41 US-Dollar). „Wir haben jetzt einen Rekordauftragsbestand von über 44 GW, was den Horizont für zukünftig erwartete Lieferungen bis 2026 erweitert. Die 10,4 GW an Neubuchungen seit unserem vorherigen Gewinnaufruf im April bringen unsere gesamten Buchungen für das laufende Jahr auf 27,1 GW“, so Mark Widmar, CEO von First Solar.

Hot Stock 3: Bristol Myers Squibb – Pharmariese mit deutlichen Kursgewinnen

Bristol Myers Squibb fokussiert sich auf die Bereiche Onkologie, Hämatologie, Immunologie sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie der Webseite zu entnehmen ist, ist die Forschungspipeline gut gefüllt. Gearbeitet wird an der Behandlung verschiedener Krebsarten, unterschiedlichen Bereichen der Immunologie mit Krankheitsbildern wie etwa Schuppenflechte oder Morbus Crohn sowie Medikamenten zur Schlaganfallprävention. Rund 20 Medikamente sind bereits im Produktportfolio. „Ich bin sehr erfreut über die anhaltend starke Nachfrage nach unseren Inline-Produkten und unserem neuen Produktportfolio, das zu einem soliden Umsatz- und Gewinnwachstum geführt hat", erklärt Dr. Giovanni Caforio, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, Bristol Myers Squibb, anlässlich der Ergebnispräsentation zum zweiten Quartal 2022. „Die Dynamik unseres Geschäfts und die Stärke unserer Pipeline bieten uns bedeutende Möglichkeiten, das Wachstum weiter voranzutreiben.“ Der Konzern verzeichnet im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 11,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. An der Börse wurden die Ergebnisse qoutiert, der Chart bildet im bisherigen Jahresverlauf ein zweistelliges Plus ab. Wie immer bei Pharmawerten können negative Studienergebnisse aber schnell zu Rücksetzern führen. Als Anleger sollte man sich hier also auf die für den Sektor typischen Volatilitäten einstellen.

Fazit: Ja, das Investitionsumfeld ist sehr herausfordernd. Aber es gibt immer noch Einzeltitel, die zuletzt starke Ergebnisse liefern konnten und die großen Indizes weit hinter sich gelassen haben.

Autor: KS, Smartbroker-Redaktion