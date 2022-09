Glasfaser für Brandenburg - Wustermark startet durch / - DNS NET baut in Wustermark für weitere 4.000 Haushalte eigenwirtschaftlich aus

Wustermark/Bernau/Berlin (ots) - Nachdem in der brandenburgischen Gemeinde

Wustermark im Havelland die Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET

unterzeichnet wurde, kann im September nach gründlicher Planung und Abstimmung

mit der Gemeinde der eigenwirtschaftliche Ausbau durch die DNS:NET für die

ersten 4.000 Haushalte starten. Beim Spatenstich im eher ländlich geprägten

Hoppenrade kamen Bürgermeister Holger Schreiber, die Vertreter des Landrates

Havelland für die Bereiche Breitband und Wirtschaftsförderung, die Ortsvorstände

der Gemeinde Wustermark, die Vertreter aus dem Amt Wustermark und der

Lokalpolitik sowie die Teams der DNS:NET (FTTH-Marketing, Projektplanung und

Vertrieb Privatkunden) zusammen.



Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) erklärte: Die Aufgaben bei der

Schaffung einer völlig neuen Infrastruktur in dieser Größenordnung gelingen nur

mit einem guten Partner, der die Expertise, wirtschaftliche Ressourcen und

regionale Verankerung mitbringt. Wir haben uns hier sofort nach der Marktanalyse

der Anbieter vor Ort mit der DNS:NET zusammengesetzt und durch die

Kooperationsvereinbarung die besondere Chance auf einen flächendeckenden Ausbau,

der uns beim Wachstum der Region Sicherheit und zeitnahe Umsetzung bietet. Ich

freue mich sehr, dass am heutigen Tag der Ausbau mit Glasfaser durch die DNS:NET

den Grundstein für eine wachsende moderne Gigabitregion in Wustermark legt."