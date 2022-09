An der Prager Börse legte der PX um 0,81 Prozent auf 1123,37 Zähler zu. Bankaktien zogen an. Dabei konnte Erste Group mit plus 2,7 Prozent am deutlichsten zulegen. Die Papiere von Komercni Banka gewannen 1,5 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Osteuropa haben sich am Freitag die Aktienmärkte in Budapest und Prag dem freundlichen Trend an den westeuropäischen Handelsplätzen angeschlossen. Der Warschauer Markt hingegen fand keine klare Richtung und in Moskau gab es Verluste.

