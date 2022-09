Notenbanken im Dilemma, Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Eine turbulente Woche liegt hinter den Akteuren an den

Finanzmärkten. Aufgrund der sich immer mehr eintrübenden wirtschaftlichen

Aussichten in vielen europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern gingen

Aktien in die Knie, ablesbar zum Beispiel am Dax, der unter die Marke von 12 000

Zählern abschmierte. Die Renditen der britischen Staatsanleihen (Gilts) gingen

durch die Decke: So stieg etwa der Satz 30-jähriger Gilts zum ersten Mal seit

dem Jahr 2002 auf über 5 %. Auch in anderen Laufzeitenbereichen wies der Trend

deutlich nach oben. Ausgehend vom britischen Staatsanleihenmarkt zogen auch die

Renditen der Bundesanleihen an. Deutlich über 2 % etablierte sich die

zehnjährige Bundrendite.



Auslöser der Turbulenzen bei britischen Assets waren die Pläne der neuen

britischen Regierung für Steuersenkungen und Entlastungen für Verbraucher und

Unternehmen in Milliardenhöhe. Das weckte unter Investoren ernst zu nehmende

Zweifel an der Finanzierung der Projekte und sorgte auch am Devisenmarkt für

erhebliche Verunsicherung. Großbritanniens Währung sackte auf ein Allzeittief

von 1,0327 Dollar. Damit kam die Parität beim Pfund Sterling in Sichtweite. Und

ein Ende der erheblichen Nervosität ist an den Märkten nicht zu erwarten,

sondern eher, dass sich die Lage womöglich noch zuspitzen könnte, insbesondere

aus Sicht des Rentenmarktes.