Wirtschaft Renault rechnet mit weiter steigenden Preisen für E-Autos

Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des französischen Automobilkonzerns Renault, Luca de Meo, macht Verbrauchern keine Hoffnung auf rasche Preissenkungen bei Elektroautos. "In der aktuellen Lage ist es für uns sehr schwer, die Kosten zu senken", sagte der Manager der "Welt am Sonntag".



Die Batterien seien teuer, und deren Kosten hingen zu 80 Prozent von knappen Rohstoffen ab, die teurer werden. Die Preise für die Fahrzeuge würden tendenziell steigen und erst dann fallen, wenn sich die Investitionen in die neuen Produkte amortisierten, sagte de Meo. "Den Übergang zur Elektromobilität müssen Leute möglich machen, die Geld haben, eine Garage besitzen und sich die Autos leisten können."