Piramal Pharma beruft Vibha Paul Rishi als Non Executive Director in den Verwaltungsrat

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (PPL) gab die Berufung

von Vibha Paul Rishi in den Verwaltungsrat bekannt. Die Berufung von Frau Rishi

wird die breit gefächerte Erfahrung, die derzeit im Verwaltungsrat von PPL

vorhanden ist, ergänzen.



Vibha Paul Rishi ist Marketingexpertin und hat globale Führungspositionen in den

Bereichen Branding, Strategie, Innovation und Humankapital inne. In den

Bereichen Marketing und Innovation hat sie mit PepsiCo, Max India Ltd. und der

Future Group zusammengearbeitet. Frau Rishi ist derzeit im Verwaltungsrat

mehrerer renommierter Unternehmen tätig, darunter Tata Chemicals Limited, ICICI

Bank Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, Asian Paints

Limited und andere. Sie ist auch im Vorstand der Pratham Education Foundation,

einer NGO, die unterprivilegierten Kindern in Indien Bildung bietet. Sie ist

neues Mitglied des Verwaltungsrats von PPL, der sich aus hochrangigen Fachleuten

mit umfangreicher Branchenerfahrung aus verschiedenen Sektoren zusammensetzt.