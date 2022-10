Bundesregierung will Pflicht zur Herkunftskennzeichnung bei Fleisch erweitern

Osnabrück. Die Bundesregierung will die verpflichtende Herkunftskennzeichnung

bei Fleisch ausweiten. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, soll bald

auch bei unverpackter Ware in Fleischtheken, beim Metzger oder auf dem

Wochenmarkt ausgewiesen werden müssen, wo die Tiere aufgezogen und geschlachtet

worden sind. Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums bestätigte

der "NOZ", dass an einem entsprechenden Gesetzesvorschlag für Schweine-,

Geflügel-, Ziegen- und Schafsfleisch gearbeitet werde. Bislang schreibt eine

EU-Norm vor, dass lediglich verpacktes Frischfleisch im Supermarkt entsprechend

gekennzeichnet werden muss. Diese Regelung solle erweitert werden, teilte die

Ministeriumssprecherin mit.