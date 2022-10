CCTV+ China und Argentinien veranstalten hochrangiges Forum zum Kulturaustausch

Beijing (ots/PRNewswire) - China und Argentinien hielten am Mittwoch in Peking

ein hochrangiges Forum zum kulturellen Austausch ab.



Huang Kunming, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen

Partei Chinas (KPCh) und Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des

Zentralkomitees der KPCh, nahm an dem Forum teil und hielt eine Rede.



Bei der Verlesung des Glückwunschschreibens des chinesischen Präsidenten Xi

Jinping an das Forum stellte Huang fest, dass die Schreiben von Xi und dem

argentinischen Präsidenten Alberto Fernandez die enorme Bedeutung, die die

beiden Staatsoberhäupter der Zusammenarbeit zwischen China und Argentinien in

der neuen Ära beimessen, sowie ihre ernsthaften Erwartungen an die Vertiefung

der bilateralen umfassenden strategischen Partnerschaft und die Förderung des

Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen den Menschen und der Kultur deutlich

gemacht haben.