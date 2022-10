Wirtschaft Finanzierungsfragen bei 9-Euro-Ticket-Nachfolge weiter offen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der steigenden Energiepreise will der Bund das nächste Gesetzespaket für die "Entlastung" von Bürgern und Unternehmen schnell verabschieden. Dabei sind aber einige Finanzierungsfragen offen, etwa zur Modernisierung und Ausbau des ÖPNV, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf einen Beschlussvorschlag für die MPK am Dienstag.



"Die Bundesregierung wird die notwendigen Gesetzentwürfe zur Umsetzung der Maßnahmen so in das Gesetzgebungsverfahren einbringen, dass eine angemessene und rechtzeitige Beratung vor dem geplanten Inkrafttreten auch im Bundesrat gewährleistet ist", heißt es in dem Papier. Beim ÖPNV bietet der Bund statt der von den Ministerpräsidenten geforderten Erhöhung der Regionalisierungsmittel um 1,65 Milliarden Euro gegenüber dem jeweiligen Vorjahr laut eigenem Beschlussvorschlag an, diese "um 1,5 Milliarden Euro jährlich" anzuheben. Die Bedingung: Die Länder müssen zusagen, sich in "mindestens gleicher Höhe" zu beteiligen.