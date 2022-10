Zinsen auf Rekordhöhe – Größte Kryptos geben weiter ab

In der dritten Sitzung in Folge erhöhte die Federal Reserve den Zinssatz um 75 Basispunkte, wodurch dieser den höchsten Stand seit 14 Jahren erreichte. Im gleichen Zuge sackten Dow Jones und andere, wichtige Indizes ab und fielen – im Falle Dow Jones – auf ein Niveau aus dem Jahr 2020. Auch das Transfervolumen von Stablecoins ging in der vergangenen Woche um 30 Prozent zurück, nachdem es in der Woche zuvor um satte 50 Prozent gestiegen war. Dies könnte auf das mögliche Verbot von nicht besicherten Stablecoins in den USA zurückzuführen sein.

Der entsprechende Gesetzesentwurf des Weißen Hauses sieht ein Verbot von algorithmischen Stablecoins – das sind solche Stablecoins, die über Smart Contracts an den Wert anderer Kryptoassets gebunden sind – für eine Dauer von zwei Jahren vor. Angesichts des „Depegs“ von UST im vergangenen Mai – die Stablecoin, die sich mit dem Wert des US-Dollars entwickeln sollte, verlor ihre Bindung zu eben jener Währung – überrascht es nicht, dass algorithmische Stablecoins – anders als Stablecoins, die ihre Bindung an den Dollar auf andere Weise aufrechterhalten – wenig Zukunft prognostiziert wird. Ein völliges Verbot junger Technologien – darunter auch algorithmischer Stablecoins – kann unser Ansicht nach jedoch den Fortschritt in diesem Bereich und künftige Verbesserungen behindern.