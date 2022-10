- United Benefits Holding Tochter INVESTER United Benefits hat das 16.000 Quadratmeter große Wohnneubauprojekt mit 251 Mietwohnungen, Gewerbeflächen im Erdgeschoss und 129 Stellplätzen entwickelt und Ende 2021 fertiggestellt - ÖGNI Gold zertifiziert und EU-Taxonomie-Konform errichtet - Hervorragende Lage direkt bei der U-Bahn, zwischen grünen Naherholungsgebieten und urbanem Leben in Wien

UNITED BENEFITS HOLDING verkauft nachhaltiges Wohnbauprojekt "Lavater 2" mit 251 Einheiten an Bank Austria Real Invest Wien (ots) -

Das Immobilienunternehmen United Benefits Holding hat das 16.000 Quadratmeter große, ÖGNI Gold zertifizierte Wohnbauprojekt " Lavater 2 (https://lavater2.invester.at/) " im 22. Wiener Bezirk an die Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH für ihren offenen Immobilienfonds REAL INVEST Austria verkauft. Das von der UB Holding-Tochter Invester United Benefits entwickelte, taxonomiekonforme Gebäude bietet 251 smart vernetzte Mietwohnungen und Geschäfte des täglichen Bedarfs. Zudem zeichnet sich das Projekt durch seine Top-Lage aus - direkt an der U2 Station Aspernstraße zwischen Wiener Naherholungsgebieten und der City. "Es gibt bisher nur sehr wenige Immobilienprojekte, die dem anspruchsvollen Taxonomie-Check standhalten können. 'Lavater 2' gehört dank der ESG-Expertise von Invester dazu und wurde zudem mit dem ÖGNI Gold Zertifikat ausgezeichnet", freut sich UB Holding CEO Michael Klement über den Abschluss. "Mit der Fertigstellung und dem Verkauf des "Lavater 2" beweisen wir, dass es möglich ist, die Interessen von Investoren und Nutzern mit den Anforderungen an modernen Klimaschutz und sozial verträglichem Wohnungsbau zu vereinen." Vermittelt wurde die Transaktion von der zur EHL-Gruppe zählenden EHL Investment Consulting. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Neben einem taxonomiekonformen Immobilienprojekt erwirbt die Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH für den REAL INVEST Austria mit "Lavater 2" zudem ein Gebäude, das von der österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) mit dem Gold-Zertifikat für seinen hohen ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Mehrwert für Umwelt, Gebäudeeigentümer und -nutzer ausgezeichnet worden ist. "Es freut uns sehr, mit einem so zukunftsweisenden Objekt unser Portfolio weiter ergänzen zu können", sagt Reinhold Jaretz, Geschäftsführer der Bank Austria Real Invest Asset Management GmbH. "Die Wohnanlage besticht nicht nur durch ihre effiziente und nachhaltige Bauweise und Betrieb, sondern auch durch ihre hervorragende Anbindung zwischen dem Wiener Zentrum und dem grünen Naherholungsgürtel der Stadt."