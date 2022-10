Eschborn (ots) - Die deutsche Wirtschaft rüstet sich für den Winter. Welche

Unternehmen und Branchen auf den Ernstfall - einen Energieengpass - vorbereitet

sind und wie, das zeigt eine aktuelle Randstad Studie.



Die unsichere Energieversorgung stellt die deutsche Wirtschaft vor große

Herausforderungen. Sollte das Gas knapp werden oder gar ausbleiben, haben

Unternehmen einen Notfallplan? Und wenn ja, welche Maßnahmen sind

wahrscheinlich? Das hat das ifo-Institut gemeinsam mit Randstad

Personalverantwortliche gefragt. Das Ergebnis der Personalleiterbefragung (https

://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefra

gung/) : Lediglich 29% der deutschen Unternehmen haben vorgesorgt. Die Mehrheit

- 51% - verfügt über keinen Notfallplan. 21% machten keine Angaben.





63% der Unternehmen befürchten Einschränkung der GeschäftstätigkeitBesonders bei kleinen Unternehmen klafft eine Lücke. Gerade einmal 15% derBetriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden haben bereits einen Notfallplan, waszu tun ist, wenn die Energieversorgung kritisch wird. Mit steigenderMitarbeiterzahl dagegen nimmt die Anzahl der Unternehmen zu, die sich dafürgerüstet haben. 60% der Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden haben für denNotfall vorgesorgt. Dabei rechnen insgesamt 63% aller Befragten imEnergie-Notfall mit einer Einschränkung der Geschäftstätigkeit."Die Folgen der Energie-Krise betreffen die gesamte Wirtschaft, auch und vorallem kleine Betriebe, die im Mittelstand großes wirtschaftliches Gewicht haben.Dass dort, wo die Auswirkungen am größten sind, nämlich in energieintensivenBranchen der Industrie, bereits Vorkehrungen getroffen wurden, zeigt, dassvorausschauende Planung wichtig ist", erklärt Petra Timm, Pressesprecherin beiRandstad Deutschland. 43% aller Industrieunternehmen haben sich gegen eine akuteEnergie-Knappheit gerüstet. Dort rechnen im Notfall 79% der Unternehmen miteiner Einschränkung der Geschäftstätigkeit. Im Handel sind es nur 48%. In dieserBranche haben lediglich 17% einen Notfallplan, in der Dienstleistung sind es nur25%.Unternehmen bauen Überstunden und Urlaub ab und drehen die Heizung runterWelche Maßnahmen sehen Unternehmen vor, um einem Energieengpass zu begegnen? Diemeisten halten Überstunden- und Urlaubsabbau für wahrscheinlich (83%, 76%). 65%können sich die Senkung der Heiztemperatur ihrer Arbeitsstätten vorstellen. 62%rechnen mit der Ausweitung des Homeoffice-Angebots. "In der aktuellen Situationist Zusammenhalt wichtig. Welche Maßnahmen machen für das jeweilige UnternehmenSinn? Gemeinsam an der Umsetzung zu arbeiten, darauf kommt es an. Hier, daszeigen die Ergebnisse, kommt HR eine wichtige Rolle zu", betont Petra Timm. In