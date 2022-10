Varta im freien Fall – was nun?

Der September wurde für Aktien zu einem ziemlichen Fiasko. Knapp 10 Prozent verlor der S&P 500, was eines der miesesten Monate der letzten Jahrzehnte darstellt. Dazu in Deutschland viele Verlierer. Voran zu nennen ist Varta. Varta war – aus Sicht der Aktionärskultur – leider ein ziemliches Debakel. Die Aktie hat sich von gestutztem Niveau innerhalb weniger Tage erneut halbiert. Am Donnerstag wurde der Titel unter 30 Euro gehandelt. Viele Aktionäre hatten die Aktie wohl deutlich zu stark im Depot vertreten und mussten nun hohe Verluste realisieren. Um 30 Euro rechnen wir mit einem Comeback, mindestens aus technischer Sicht. Am Donnerstag tritt zudem der CEO zurück. Es wäre zu hoffen, dass sich das Unternehmen wieder auf seine Kernkompetenz konzentriert – hochwertige Barrieren herstellen, die für Wearables benötigt werden. Zwar kann man bei Varta durchaus mit einem Comeback rechnen, aber es gibt auch weitaus spannendere Werte. Diese besprechen wir ab Montag wieder in unserem täglichen Börsendienst bei Feingold Research.

Absicherung geschickt einsetzen – eine Mail mit Depotaktionen vom 26.08:

Der Put JN0FZZ hat sich seitdem mehr als verdreifacht. Am Montag kassieren wir dort die Gewinne.

Unser Turbo-Trader ( blau ) gegen DAX, MDAX und Nasdaq