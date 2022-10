LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im September weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Monatsvergleich um 1,2 Punkte auf 48,4 Zähler, wie S&P am Montag in London mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit gut zwei Jahren. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert. Die Kombination aus schrumpfendem Industriesektor und steigendem Inflationsdruck werde die Konjunktursorgen in der Eurozone weiter vergrößern, kommentierte S&P-Chefökonom Chris Williamson./bgf/men

