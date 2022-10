Britische Industrie bleibt pessimistisch

Der Abwärtstrend in der Industrie habe sich fortgesetzt, erklärte S&P-Direktor Rob Dobson. Der Sektor dürfte daher weiter eine Belastung für die Gesamtwirtschaft bleiben. Die britische Industrie leidet seit längerem unter anhaltenden Problemen im Welthandel und teils drastischen Preissteigerungen von Rohstoffen und Vorprodukten. Hintergrund sind die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg./bgf/men

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie deutet nach wie vor auf eine schrumpfende Wirtschaftsaktivität hin. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zwar zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 48,4 Zähler, wie S&P am Monat in London mitteilte. Mit weniger als 50 Punkten liegt der Indikator aber immer noch unter der Grenze, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Eine erste Schätzung wurde leicht nach unten korrigiert.

