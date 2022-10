Britische Farmer fürchten wegen Vogelgrippe um Weihnachtstruthähne

LONDON (dpa-AFX) - Nach einer enormen Zahl an Vogelgrippe-Ausbrüchen in Großbritannien in diesem Jahr fürchten Geflügelbauern um ihre besonders in der Weihnachtszeit begehrten Truthähne. Es habe in diesem Jahr bereits einige Fälle von Vogelgrippe bei Geflügelzüchtern gegeben, sagte James Mottershead von der National Farmers Union am Montag dem Sender Sky News. Solche Fälle in der Vorweihnachtszeit könnten zu Engpässen führen. "Wenn man einen Ausbruch auf seinem Hof hat und der Betrieb als infiziertes Gelände eingestuft wird, ist das ernst." Es könne bedeuten, dass man bis zu zwölf Monate lang seine Produktion aussetzen müsse.

In diesem Jahr sind dem Bericht zufolge in Großbritannien bereits mehr als drei Millionen Vögel infolge von Ausbrüchen gekeult worden, an 155 Orten wurden Fälle von Vogelgrippe festgestellt. In mehreren Regionen des Landes wurden Präventionszonen eingerichtet./swe/DP/men