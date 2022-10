Iris Kornacker ist neue CEO von POLYPOINT (FOTO)

Gümligen (ots) - Wechsel an der Führungsspitze der POLYPOINT AG.



Thomas Buerdel hat die POLYPOINT AG als CEO in den letzten Jahren erfolgreich

neu positioniert und im Markt etabliert. Ab sofort leitet Iris Kornacker als

neue CEO die POLYPOINT AG und wird die Entwicklung des Unternehmens weiter

vorantreiben. Thomas Buerdel fokussiert sich künftig auf die Bereiche Innovation

und Angebotsausbau.



Iris Kornacker hat ihre neue Funktion am 1. Oktober 2022 übernommen. Die letzten

zwölf Jahre war sie bei der Swisscom (Schweiz) AG in unterschiedlichen

Führungsfunktionen beschäftigt, darunter vier Jahre in der Geschäftsleitung der

Swisscom Health AG. Zuvor war die promovierte Molekularbiologin über neun Jahre

lang als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company international tätig.