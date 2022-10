BacTech erhält Genehmigung der Umweltverträglichkeitsstudie vom ecuadorianischen Ministerium für Umwelt, Wasser und ökologischen Wandel

TORONTO, ON, 3. Oktober 2022 – BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC, OTC: BCCEF, FWB: 0BT1) („BacTech“ oder das „Unternehmen“), ein wirtschaftlich bewährtes Umwelttechnologieanbieter von umweltfreundlichen Biolaugungs- und Sanierungslösungen für die Gewinnung von Edelmetallen und kritischen Rohstoffen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seinem Update vom 15. August 2022 vom Ministerium für Umwelt, Wasser und ökologischen Wandel die offizielle Genehmigung für die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) erhalten hat. Diese wichtige Genehmigung stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da das Verfahren etwa sieben Monate in Anspruch nimmt.

BacTech wird nunmehr, bis eine weitere Weisung der Regierung erfolgt, in die abschließende Phase der Konsultation mit den Gemeinden eintreten, um seine Umweltgenehmigung und die damit verbundenen Bewilligungen für den Bau der Biolaugungsanlage Tenguel zu erlangen. BacTech bleibt in engem Kontakt mit dem Ministerium für Umwelt, Wasser und ökologischen Wandel sowie mit dem Ministerium für Energie und Bergbau, die zusammen die Richtlinien für die Anhörung der Gemeinden ausarbeiten. Das Unternehmen wird weiterhin eng mit den Aufsichtsbehörden, den lokalen Gemeinden und sämtlichen weiteren Interessengruppen zusammenarbeiten, um zu einer Kooperationsvereinbarung zu gelangen.

„BacTech hat mit dieser Genehmigung einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne gemacht, und das Unternehmen ist gut aufgestellt, um diese letzte Phase des sozialen Konsultationsprozesses in Angriff zu nehmen“, sagte Ross Orr, der President und CEO von BacTech Environmental. „Generell sind unsere Beziehungen mit den Gemeinden sowohl authentisch als auch eng, da wir von Anfang an Beiträge der Interessengruppen gesucht und in die Projektplanung aufgenommen haben.“

Über das Biolaugungs-Projekt Ponce Enriquez - Tenguel

BacTech plant den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage in Tenguel, Ecuador, in einer Region, in der Arsen mit Golderz (Arsenopyrit) verbunden ist. Das Unternehmen plant den Bau einer Biolaugungsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die in der Lage ist, hochgradiges Gold-/Arsenmaterial zu behandeln. Eine Anlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die Ausgangsmaterial mit 1,75 Unzen Gold pro Tonne verarbeitet, ähnlich dem Material, das dem Unternehmen von den örtlichen Bergbauunternehmen zur Verfügung steht, würde etwa 31.000 Unzen pro Jahr produzieren. Das Anlagendesign ist modular aufgebaut und kann ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion erweitert werden. Der Gesamtmarkt für Konzentrate im Gebiet Ponce Enriquez wird auf 200 bis 250 Tonnen pro Tag geschätzt, was ein erhöhtes Durchsatzpotenzial bei einer größeren Anlage erlaubt.