JEFFERIES stuft VODAFONE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zukauf in Portugal auf "Hold" mit einem Kursziel von 122 Pence belassen. Die Übernahme von Masmovil sei für sich allein genommen nur von begrenzter Bedeutung, denn Portugal spiele für das operative Konzernergebnis kaum eine Rolle, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal müsse aber noch von den Regulierungsbehörden abgesegnet werden und könnte daher ein nützlicher Testfall auch für Spanien hinsichtlich der Haltung der Aufsicht zu einer Branchenkonsoldierung von fünf auf dann vier Marktplayern werden./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 02:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 02:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +3,00 % auf 1,200EUR an der Börse Tradegate.