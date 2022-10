Consolidated Uranium schließt Erwerb des Uranprojekts Ben Lomond in Queensland in Australien ab

Toronto, ON, 3. Oktober 2022 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-ur ... ) freut sich, das folgende Update zur Optionsvereinbarung mit Mega Uranium Ltd. ("Mega") (TSX: MGA) bekannt zu geben, das bereits am 14. Mai 2020 in seiner geänderten Fassung (das "Optionsabkommen") bekannt gegeben wurde und CUR die Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100%igen Beteiligung an den Uranprojekten Ben Lomond und Georgetown in Australien einräumt.

CUR hat den Erwerb des Ben-Lomond-Projekts für eine Gegenleistung abgeschlossen, die sich aus 2.500.000 $ in Verbindung mit der Ausübung der Option und zusätzlichen 535.000 $ in Verbindung mit den Spotpreis-Bedingungen der Optionsvereinbarung zusammensetzt. Der Gesamtbetrag von 3.035.000 $ wurde durch die Emission von 1.340.548 Stammaktien von CUR (Stammaktien") zu einem angenommenen Preis von 2,264 $ pro Aktie auf Basis des gewichteten Fünf-Tage-Volumens der Stammaktien bis zum 10. Juni 2022, dem zweiten Werktag vor dem Tag der Optionsausübung, beglichen. Darüber hinaus ist Mega infolge der Ausübung der Option berechtigt, bestimmte zukünftige Zahlungen zu erhalten, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängig sind, die an den Uran-Spotpreis gebunden sind, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Mai 2020 beschrieben. Die Ausübung der Option auf den Erwerb des Projekts Ben Lomond löste das Recht von Mega aus, das Projekt Georgetown innerhalb eines Zeitraums von 120 Tagen ab dem Datum der Ausübung für ein zusätzliches Entgelt von 500.000 $ an CUR zu verkaufen, das je nach Wahl von CUR in bar oder in Stammaktien zu zahlen ist und das, falls es von Mega ausgeübt wird, ebenfalls zum Erhalt bestimmter zukünftiger Zahlungen berechtigt, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängig sind, die an den Uran-Spotpreis gebunden sind.

Philip Williams, Chairman und CEO, kommentierte: "Ben Lomond stellt den Eckpfeiler für das Unternehmen in Queensland dar, wo wir nun mehrere Projekte in zwei wichtigen Urangebieten haben. Wir glauben, dass die kürzlich in Australien eingeführte Gesetzgebung zur Aufhebung des Verbots der Kernenergie ein wichtiger Schritt sein könnte, um Unterstützung für weitere Uranabbaubetriebe im Land zu schaffen, von denen CUR profitieren würde."