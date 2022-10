BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 155 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. In den kurzzyklischen Segmenten des europäischen Investitionsgütersektors - Konsumgüter, Elektronik, Wohnungsbau, Teile der allgemeinen Industrie - zeigten sich Risse in der Nachfrage, was dem traditionellen Muster einer industriellen Rezession im Anfangsstadium entspreche, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Schneider jedoch sollte im Falle einer industriellen Rezession besser abschneiden als die großen Elektrokonzerne. Gründe dafür seien unter anderem die variable Kostenstruktur und die führenden Positionen in konsolidierten Märkten./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,16 % auf 115,1EUR an der Börse Tradegate.



