BrainChip spricht mit Luca Verre im aktuellen ‚This is our Mission‘-Podcast über moderne Visionssysteme

Laguna Hills, Kalifornien – 03. Oktober 2022 – BrainChip Holdings Ltd (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY), der weltweit erste kommerzielle Hersteller von neuromorpher KI-Hardware, hat heute bekannt gegeben, dass Herr Luca Verre, CEO und Mitbegründer von PROPHESEE, in der 20. Episode des Podcasts „This is our Mission“ als Gastredner anwesend sein wird. Gemeinsam mit Rob Telson, seines Zeichens Vice President of Ecosystem and Partnerships bei BrainChip, wird er darüber sprechen, wie über die Verbesserung von Geschwindigkeit, Leistung, Effizienz und Sicherheit durch neuromorphes Engineering Einschränkungen bei Computer Vision überwunden werden können. Sie können den Podcast am Dienstag, den 4. Oktober 2022 um 15 Uhr (PDT) auf der Webseite von BrainChip und auch auf den beliebten Podcast-Plattformen mitverfolgen.