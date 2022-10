Die RLWC 2021 steht vor der Tür, CoinEx feiert Athleten als exklusiver Partner der Cryptocurrency-Handelsplattform

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Die Rugby League World Cup (RLWC) 2021 wird mit dem

Spiel zwischen England und Samoa am 15. Oktober im St. James Park eröffnet und

endet in Manchester mit dem Rollstuhl-Finale am 18. November und dem Finale der

Männer und Frauen in einem spektakulären Doppelspiel im Old Trafford am 19.

November.



Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers finden die Wettbewerbe der Männer,

Frauen und Rollstuhlfahrer gleichzeitig statt, und alle 61 Spiele werden live

von der BBC übertragen. Mehr als 600 Spieler und 32 Mannschaften nehmen an

Spielen in 17 Städten und 21 Stadien im ganzen Land teil, darunter London,

Manchester, Newcastle, York, Leeds, Coventry und Sheffield.