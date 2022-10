PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag seinen Vormittagsverlust vollständig eingedämmt und am Nachmittag positives Terrain erklommen. Händler verwiesen auf starke Indiaktionen für den US-Handel. So wurde der Dow Jones Industrial rund 1,5 Prozent im Plus erwartet. Der Leitindex der Eurozone notierte zuletzt 0,2 Prozent höher bei 3323 Punkten./edh

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer