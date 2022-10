Lomar Shipping gibt die Übernahme der Carl Büttner Holding GmbH & Co. KG bekannt und erweitert ihre diversifizierte, globale Flotte

LONDON, 3. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Lomar Shipping, eine maritime Tochtergesellschaft der Libra Group, hat die in Bremen ansässige Carl Büttner Holding GmbH & Co. KG (Carl Büttner oder "CB") übernommen. Die Akquisition der 166 Jahre alten Reederei und Schiffsmanagementgesellschaft, die für ihr technisches Management Know-How und ihr bedeutendes maritimes Erbe bekannt ist, ist Lomars jüngster Schritt zur weiteren Diversifizierung und Ausbau ihrer Flotte.

Lomar nahm im vierten Quartal 2021 erste Gespräche mit CB auf, und die endgültige Vereinbarung zwischen den beiden Häusern wurde Anfang 2022 getroffen. Nach Erteilung der finalen behördlichen Genehmigungen wurde die Transaktion letzte Woche zu einem Unternehmenswert von fast USD 160 Mio. abgeschlossen.

Transport Capital erbrachte Beratungsleistungen und verhandelte im Namen der Verkäufer.

CB wurde 1856 gegründet und befindet sich seit fünf Generationen im Besitz und unter der Leitung der Familie Büttner. Durch diese Übernahme wird CB eine Tochtergesellschaft von Lomar, einer führenden Reederei- und Schiffsmanagementgruppe, die 1976 gegründet wurde und eine breit gefächerte Flotte von Containerschiffen, Massengutfrachtern und Chemikalien-/Produktentankern besitzt. Lomar verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Reederei-Bereichen, einschließlich im kommerziellen und technischem Management und arbeitet mit vielen führenden Organisationen auf der ganzen Welt zusammen. Lomar selbst ist eine Tochter der in Familienbesitz befindlichen Libra Group, einer globalen Unternehmensgruppe, deren Tochtergesellschaften in sechs Hauptsektoren tätig sind, darunter auch im Transportwesen, mit Anlagevermögen und Geschäftsbetrieben in fast 60 Ländern.

"Wir freuen uns, dass die Übernahme von Carl Büttner erfolgreich abgeschlossen werden konnte, und heißen unsere neuen KollegInnen und ihr umfangreiches Fachwissen im Tankermanagement willkommen, während Lomar seine Präsenz in diesem Sektor ausbaut", sagte Nicholas Georgiou, CEO von Lomar Shipping. "Unser Unternehmenskulturen weisen viele grundlegende Gemeinsamkeiten auf, von unseren langjährigen Familienwerten bis hin zu unserem Engagement für die Entwicklung künftiger Talente in der maritimen Industrie. Wir haben ein tiefes Verständnis für die maritime Geschichte Bremens und sind entschlossen, unsere Präsenz in der Region zu stärken, indem wir CB in der Lomar-Familie willkommen heißen."