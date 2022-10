BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH nach einer Konferenz mit dem Management einiger Luxusgüterkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 811 Euro belassen. Die Unternehmen hätten von einer weiterhin soliden Nachfrage berichtet, allerdings nicht mehr auf dem Niveau vom Jahresanfang, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei finde die Abschwächung vor allem im unteren Preissegment statt. Bedenken aus der Branche für das Luxusgütergeschäft generell seien aber nicht geäußert worden./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,93 % auf 605,9EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 811

Kursziel alt: 811

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m