CREDIT SUISSE stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Coca-Cola vor Zahlen von 68 auf 64 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im ersten Halbjahr hätten die Erlöse des Softdrinkherstellers die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Kaumil Gajrawala in einer am Montag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal dürfte eine weiter starke Umsatzentwicklung aber von Währungseffekten in den Hintergrund gedrängt werden, Die Sorgen über negative Wechselkurseffekte und eine Rezession hält er mit Blick auf die Kursschwäche der vergangenen Wochen aber für übertrieben./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 08:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,27 % auf 56,17USD an der Börse NYSE.