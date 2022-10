Wirtschaft Söder verlangt Gaspreisbremse noch im Oktober

München (dts Nachrichtenagentur) - Aus den Ländern wächst der Druck auf die Ampelkoalition, schnell die angekündigte Gaspreisbremse einzuführen. "Die Gaspreisbremse muss jetzt schnell, umfassend und unbürokratisch in Kraft treten - am besten noch im Oktober", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der "Süddeutschen Zeitung".



Es dürfe jetzt keine Verzögerung geben. Am Dienstag kommen die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Krise zu beraten. Ende vergangener Woche hatte Scholz angekündigt, einen schuldenfinanzierten 200 Milliarden Euro umfassenden "Abwehrschirm" aufzuspannen, um Unternehmen und Bürger vor den gestiegenen Energiekosten zu schützen.