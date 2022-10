CREDIT SUISSE stuft NIKE INC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nike von 124 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts des trüben Ausblicks des Sportartikelherstellers passte Analyst Michael Binetti in einer am Montag vorliegenden Studie seine eigenen Annahmen an. Schlechter als vom Konzern erwartet dürfte die Lage jedoch nicht werden, urteilte der Analyst. Mit einem bevorstehenden Lagerabbau und sich beschleunigenden Trends im September sollten Anleger nun die Kursdelle zum Einstieg nutzen./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 13:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,31 % auf 84,21USD an der Börse NYSE.



