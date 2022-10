RBC stuft JPMorgan auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Viele Banken litten an geringeren Erträgen etwa aus dem Investment Banking, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nun komme es unter anderem darauf an, die Kosten niedrig zu halten./jcf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 17:34 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,61 % auf 106,2USD an der Börse NYSE.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m