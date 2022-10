Osisko Development meldet den Abschluss eines Metall-Streams in Höhe von 20 Millionen USD zur Weiterentwicklung von Tintic

Montréal, 26. September 2022 - Osisko Development Corp. („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ...) freut sich, bekannt zu geben, dass Tintic Consolidated Metals, LLC („TCM“ oder „Tintic“), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, den zuvor gemeldeten Metall-Stream mit Osisko Bermuda Limited („OBL“) gemäß einem Metallkaufabkommen vom 12. August 2022 (das „Stream-Abkommen“) abgeschlossen hat. Alle Bedingungen für den Abschluss des Stream-Abkommens wurden erfüllt, einschließlich des Erhalts der Vorauszahlung von 20 Millionen USD von OBL, die für die Weiterentwicklung von Tintic verwendet wird. Gemäß des Steam-Abkommens, das am 29. Mai 2022 in Kraft trat, wird OBL 2,5 % der raffinierten Metallproduktion von Tintic erhalten, bis 27.150 Unzen raffiniertes Gold geliefert wurden, und danach wird OBL 2,0 % der raffinierten Metallproduktion von TCM erhalten. OBL wird an TCM fortlaufend Barzahlungen in Höhe von 25 % des jeweiligen Spot-Metallpreises an dem dem Lieferdatum unmittelbar vorausgehenden Werktag für jede Unze raffinierten Metalls leisten, die gemäß des Stream-Abkommens geliefert wird.

Weitere Einzelheiten über den Metall-Stream mit OBL entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Mai 2022.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und weitere kanadische und mexikanische Liegenschaften weiterzuentwickeln, mit der Zielsetzung, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia ist das Aushängeschild von Osisko Development. Das beträchtliche Explorationspotenzial in der Tiefe und im Streichen unterscheidet das Goldprojekt Cariboo von anderen Entwicklungs-Assets. Osisko Developments Projektpipeline wird durch seine Beteiligung am Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) und an der Goldtestmine Trixie in Utah (USA) ergänzt.