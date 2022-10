Datenmaterial wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Jahrestagung der Heart Failure Society of America am 30. September 2022 präsentiert

Oakville, Ontario - 3. Oktober 2022 - Wie Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“) - ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen („HKE“) spezialisiert ist - heute bekannt gegeben hat, konnte anhand von Studienergebnissen der Nachweis erbracht werden, dass der in CardiolRx enthaltene aktive pharmazeutische Wirkstoff („API“) jene Mechanismen hemmt und auch deren Umkehrung fördert, von denen bekannt ist, dass sie bei der Entstehung und Entwicklung einer Herzfibrose (fibrotische HKE) eine Rolle spielen. Die Daten wurden von den Forschungspartnern des Houston Methodist DeBakey Heart & Vascular Center anlässlich der wissenschaftlichen Jahrestagung der Heart Failure Society of America („HFSA2022“) präsentiert.

Das Poster mit dem Originaltitel „Cannabidiol Inhibits Endothelial-to-Mesenchymal Transition and also Promotes the Reverse Process in vitro“ (Cannabidiol hemmt die epithelial-mesenchymale Transition und fördert auch den umgekehrten Prozess in vitro) wurde in der Kategorie „Grundlagen- und Translationswissenschaft“ des wissenschaftlichen Programms der HFSA2022 präsentiert. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass der in CardiolRx enthaltene Wirkstoff die Herzfunktion schützt und eine antifibrotische Wirkung entfaltet, die möglicherweise durch den Übergang von Endothelzellen in Mesenchymzellen (epithelial-mesenchymale Transition/„EMT“) vermittelt wird.

„Unsere Forschungspartner vom Houston Methodist DeBakey Heart & Vascular Center konnten bereits zuvor in einem präklinischen Krankheitsmodell für Herzinsuffizienz zeigen, dass CardiolRx eine schützende Wirkung auf die Herzfunktion ausübt. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern nun weitere Hinweise auf die kardioprotektiven Eigenschaften von CardiolRx, was auf antifibrotische Mechanismen mit therapeutischem Potenzial bei der Herzinsuffizienz hindeutet“, so Dr. Andrew Hamer, Chief Medical Officer und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Cardiol Therapeutics. „Zusammen mit den bereits vorliegenden präklinischen In-vivo-Daten zur entzündungshemmenden Wirkung bestätigen uns diese Ergebnisse in unserer Planung, die Entwicklung einer neuartigen subkutanen Formulierung von CardiolRx zur Anwendung bei der Herzinsuffizienz zu forcieren.“