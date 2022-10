RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe in den vergangenen Jahren schlechter abgeschnitten als die Konkurrenz, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe verstanden, warum Schulden für Anleger ein negativer Faktor seien und deshalb Dividenden ausgesetzt. In seinen Augen ist der Konzern gut positioniert und hat etwa in Südamerika noch Luft nach oben./jcf/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 04:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 04:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,73 % auf 46,48EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m