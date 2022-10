FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Tag der Deutschen Einheit unter dem Strich nur wenig verändert. Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 0,9820 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Verluste macht der Euro wieder wett. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9764 (Freitag: 0,9748) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0241 (1,0258) Euro.

Belastet wurde der Euro am Vormittag zunächst durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Profitieren konnte der als Reservewährung geschätzte US-Dollar. Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen trübe aus: Die Industriestimmung sank auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als zwei Jahren, wie S&P Global mitteilte. Die Kombination aus schrumpfendem Industriesektor und steigendem Inflationsdruck werde die Konjunktursorgen in der Eurozone weiter vergrößern, kommentierte S&P-Chefökonom Chris Williamson.