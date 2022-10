Vico Therapeutics beruft Scott Schobel, MD zum Chief Medical Officer

Dr. Schobel kommt zu Vico von Roche, wo er als Clinical Science Leader für das Tominersen-Entwicklungsprogramm zur Behandlung der Huntington-Krankheit zuständig war.

LEIDEN, Niederlande, 3. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vico Therapeutics B.V., ein auf Neurologie spezialisiertes Unternehmen für genetische Medizin, gab heute die Berufung von Scott Schobel, MD, zum Chief Medical Officer bekannt. Dr. Schobel bringt umfangreiche Erfahrungen in der Arzneimittelentwicklung mit zu Vico, darunter 10 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Roche, wo er die Entwicklung von kleinen Molekülen, monoklonalen Antikörpern und Antisense-Oligonukleotiden (ASOs) leitete. Während seiner Zeit bei Roche war er der klinische Leiter des Tominersen-Programms für die Huntington-Krankheit (HD). In seiner neuen Funktion bei Vico wird Dr. Schobel die klinische Entwicklung leiten und VO659 für die potenzielle Behandlung von Huntington und spinozerebellären Ataxien (SCA) in die klinische Anwendung bringen sowie VICOMER, die unternehmenseigene Oligonukleotid-basierte RNA-Modulationsplattform, ausbauen.

„Ich freue mich, dass Dr. Schobel das Team von Vico verstärkt", so Luc Dochez, Vorsitzender von Vico. „Er ist eine großartige Ergänzung zu unserem CEO Micah Mackison, der im August 2022 zu uns stieß, und zu Dr. Nicole Datson, die unserer Chief Development Officer ist. Durch den Ausbau und die Stärkung unseres Führungsteams ist Vico gut aufgestellt für weitere Fortschritte und zukünftige Erfolge."

„Ich freue mich, Dr. Schobel in unserer Vico-Familie willkommen zu heißen", ergänzte Micah Mackison, Chief Executive Officer. „Dr. Schobel teilt unsere Mission, innovative Therapien für Patienten mit genetischen Erkrankungen zu entwickeln, und bringt seine einzigartigen Fähigkeiten und sein Fachwissen ein, um uns dabei zu helfen, dies zu verwirklichen. Seine führende Rolle in der klinischen Arzneimittelentwicklung und seine umfassende Erfahrung in der Entwicklung von genetischen Medikamenten, u. a. für die Huntington-Krankheit, positionieren ihn ideal für die Leitung der klinischen Entwicklung von Vico auf dem Weg zu einem Unternehmen mit Produkten in der klinischen Phase."