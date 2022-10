Siwar Foods unterzeichnet exklusive Partnerschaft mit dem italienischen Desserthersteller Dolceria Alba

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Siwar Foods hat eine exklusive

Partnerschaft mit dem italienischen Desserthersteller Dolceria Alba

unterzeichnet. Durch die Vereinbarung wird Siwar eine Reihe von Desserts unter

seiner eigenen Marke auf dem KSA-Markt (Königreich Saudi-Arabien) einführen, die

den Einzelhandel und die Gastronomie (HORECA) abdecken.



Das Sortiment umfasst mehrere halbgefrorene Eis-Desserts (Semi Freddo), darunter

Chocolate Lava Cake, Wild Berry Cheesecake, Tiramisu mit Kaffee und der

exotische Pistazienkuchen. Siwar trat in den Markt für Fertiggerichte im Mai

2020 ein und hat sich in kurzer Zeit zu einem führenden Anbieter

schnelldrehender Konsumgüter (FMCG) in der Kategorie Tiefkühlkost mit starker

Einzelhandelspräsenz in ganz Saudi-Arabien entwickelt. Das in Italien ansässige

Unternehmen Dolceria Alba produziert seit 2006 hochwertige Desserts und betreibt

ein Werk im Nordwesten Italiens.