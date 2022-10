FDA lässt LYTGOBI (Futibatinib) Tabletten von Taiho für zuvor therapierte, inoperable, lokal fortgeschrittene oder metastasierte intrahepatische Cholangiokarzinome zu

LYTGOBI (englische Aussprache „Light-GOH-bee") erzielte in der primären Analyse der zulassungsrelevanten klinischen Studie eine objektive Ansprechrate von 42 % und eine mediane Dauer des Ansprechens von 9,7 Monaten.

LYTGOBI bindet sich kovalent an FGFR2 und hemmt den Signalweg. Die anderen zugelassenen FGFR-Inhibitoren sind reversible ATP-kompetitive Inhibitoren.

LYTGOBI wurde von der FDA zuvor als bahnbrechend, als Arzneimittel für seltene Krankheiten und als vorrangig zu prüfendes Arzneimittel eingestuft.

PRINCETON, New Jersey, 3. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Taiho Oncology, Inc. und Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) LYTGOBI-Tabletten für die Behandlung erwachsener Patienten mit zuvor therapierten, inoperablen, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten intrahepatischen Cholangiokarzinomen (iCCA), die Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (FGFR2)-Genfusionen oder andere Rearrangements aufweisen.