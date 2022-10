DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK nach einem Gespräch mit dem Vakzin-Spartenmanager Roger Connor auf "Hold" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Der Pharmakonzern sei in der richtigen Spur, um die Impfstoff-Auslieferungsziele zu erreichen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für die Verdopplung der Marktanteile bei Gürtelrose- und Meningokokken-Impfstoffen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 06:53 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,64 % auf 15,29EUR an der Börse Tradegate.