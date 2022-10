2012, auf dem Höhepunkt der Eurokrise, sagte Mario Draghi: "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro. And believe me, it will be enough.” So ein Satz würde heute nur noch belächelt werden, denn die EZB hat viel an Glaubwürdigkeit verspielt.

Insofern ist es schon fast ein Wunder, dass der Euro nicht noch schneller fällt. Die Zinsschere zwischen USA und Europa geht nämlich immer weiter auseinander, selbst nach dem jüngsten Zinsschritt der EZB. Sein Geld in US-Staatspapieren anzulegen, wird bei Renditen nahe vier Prozent immer interessanter. Das Geld fließt zurück in den Dollar.

Für den Euro sind eher weiter fallende Kurse wahrscheinlich. Die nächsten Marken liegen bei 0,95 und tiefer zum Dollar. Nennenswerte Chance auf Erholung? Erst mal Fehlanzeige. Es wird wohl eher Jahre dauern, bis sich da wieder ein Aufwärtstrend zum Dollar etablieren kann. Mit Dollar-Anlagen wird man in der nächsten Zeit besser bedient sein, auf der Zinsseite, aber wohl auch auf der Aktienseite.

