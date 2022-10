DMCC ZUM ACHTEN MAL IN FOLGE ALS GLOBALE FREIHANDELSZONE DES JAHRES AUSGEZEICHNET

„Seit der Gründung der DMCC im Jahr 2002 verfolgen wir zwei Hauptziele: ein weltweites Tor für den Handel zu schaffen und die Geschäftstätigkeit unserer Mitgliedsunternehmen umfassend zu erleichtern. Diese einfache, aber entscheidende Strategie hat unser außergewöhnliches Wachstum begünstigt und ist der Grund dafür, dass unser Wirtschaftsbezirk heute über 21.000 internationale Unternehmen aller Größen und Branchen beherbergt. Da wir unser Wachstum weiter vorantreiben und in allen unseren Geschäftsbereichen Leistungsrekorde brechen, möchte ich dem fDI Magazine der Financial Times dafür danken, dass es die Leistungen der DMCC auf der Weltbühne wieder einmal anerkannt hat."

DUBAI, VAE, 3. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- DMCC - die weltweit führende Freihandelszone und Behörde der Regierung von Dubai für Rohstoffhandel und Unternehmen - wurde vom fDi Magazine der Financial Times zum achten Mal in Folge zur Global Free Zone of the Year 2022 ernannt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer