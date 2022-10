wohnvoll AG übernimmt Magna Care GmbH/wohnvoll AG setzt Wachstumskurs konsequent fort/ Expansion an 8 Standorten/GDV von ca. 225 Millionen Euro und mit einer Entwicklungsfläche von ca. 55.000 qm

Frankfurt (ots) - Die wohnvoll hat mit Kaufvertrag vom 29.09.2022 100% derAnteile an der MAGNA Care GmbH erworben und setzt damit ihren Wachstumskurskonsequent fort. Mit dem Kauf der Projektentwicklungssparte für Senior Livingdes Hamburger Unternehmens MAGNA Real Estate AG übernimmt die wohnvoll achtProjekte in Norddeutschland mit einem Gesamtentwicklungsvolumen ("GDV") von rd.225 Millionen Euro. Die wohnvoll plant auf diesen Grundstücken die Realisierungihres wohnvoll village Konzepts für ein erschwingliches, selbstbestimmtes Wohnenund Leben im Alter, inklusive weiterer attraktiver Services undPflegeleistungen."Mit der Akquisition erweiterten wir unser Portfolio deutlichund können unser neu erdachtes Konzept der wohnvoll villages nun auch an achtweiteren Standorten im Bundesgebiet verwirklichen. Die Grundstücke sindhervorragend dafür geeignet, unsere Idee, den Menschen ab 65+ ein attraktives,selbstbestimmtes und erschwingliches Wohnen und Leben bis ins hohe Alter zuermöglichen, umzusetzen", konstatiert Andreas Steyer, CEO der wohnvoll, fest.Die Senior-Living-Sparte ist ein Wachstumsmarkt in Deutschland und zugleichdamit verbunden, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. "Auch dieÜbernahme des versierten Teams mit fundiertem branchenspezifischem Know-how waruns wichtig, um eine Kontinuität in der Projektentwicklung uneingeschränkt zugewährleisten und zudem unser Personal für die weitere Entwicklung und Aufgabenzu verstärken." Die wohnvoll entwickelt derzeit bereits 18Senior-Living-Projekte mit einem GDV von rd. ca. 500 Millionen Euro und hat sichbereits weitere Grundstücke gesichert. Mit der Akquisition der MAGNA Care GmbHverfügt die wohnvoll somit über eine GDV von rd. 725 Millionen Euro. Langfristigsind insgesamt bis zu 120 Standorte geplant, an denen das von der wohnvoll neuentwickelte und digital gestützte Konzept zur Realisierung von auf dieBedürfnisse von Senioren abgestimmte bezahlbare Wohnimmobilien mitServicemöglichkeiten umgesetzt werden soll. http://www.wohnvoll.com Treffen Sieuns auf der EXPO REAL, Stand C2.322.Pressekontakt:Anette von Zitzewitzvon ZitzewitzKommunikation GmbHphone +49 69 66124325mobil +49 171 2432736mailto:avz@vzkommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163681/5335298OTS: wohnvoll AG