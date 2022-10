Welt-Tourismustag 2022 Die CGN-Wanderroute "Vom Windpark zur Windmühle" wird in das französische Förderprojekt "Industrietourismus" aufgenommen

Assac, Frankreich (ots/PRNewswire) - CGN Europe Energy ("CGN"), ein führendes

europäisches Unternehmen im Bereich der grünen Energien, organisiert gemeinsam

mit dem Rathaus von Assac einen Tag der offenen Tür für seine Windparks im Süden

der Stadt. Der sechs Kilometer lange Weg steht unter dem Motto "Vom Windpark zur

Windmühle". Es ist die erste Wanderung, zu der nach der offiziellen Aufnahme der

Wanderroute in das Förderprojekt "Industrietourismus" durch das örtliche

Fremdenverkehrsbüro aufgerufen wurde. Myriam Vigroux, der Bürgermeister von

Assac, sowie die Mitglieder der Stadtverwaltung und über 20 Anwohner nahmen an

der Tour teil.



Die Wanderer begaben sich am 1. Oktober um 9:30 Uhr auf den 6 km langen Pfad,

der den alten Wanderweg am Fluss mit der Windmühle und dem Windpark verbindet.

Sie erfuhren anhand der Schautafeln entlang des Weges Einzelheiten über die

historischen und ökologischen Besonderheiten der Gegend, gewannen ein

Verständnis für Windkraft, neue Energie- und Umweltschutzkonzepte und

beobachteten die Veränderungen, die die Windkraft in der Gemeinde bewirkt.