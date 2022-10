Michael Acton Smith OBE ist Hauptredner der EMEA-Sitzung der PANGEO Global Employment Conference von Globalization Partners (G-P)

London (ots/PRNewswire) - Der Mitgründer und Co-Executive Chairman von CALM wird

mit Richa Gupta, dem CHRO von G-P, über bessere mentale Fitness und Wohlbefinden

am Arbeitsplatz sprechen.



Globalization Partners (G-P) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3664802-1&h=35

50479663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3664802-1

%26h%3D3200015504%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252F%2

53Futm_medium%253Dpr%2526utm_source%253Dpr-newswire%2526utm_campaign%253D21q4_gb

l_all_all_pr_digital%26a%3DGlobalization%2BPartners%2B(G-P)&a=Globalization+Part

ners+(G-P)) , die führende Global Employment Platform(TM), die es Unternehmen

ermöglicht, schnell, einfach und regelkonform jeden an jedem Ort einzustellen,

hat heute bekannt gegeben, dass Michael Acton Smith OBE als Hauptredner auf der

EMEA-Bühne der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3664802-1&h=2739724719&u=http

s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3664802-1%26h%3D39668075

01%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpangeoconference.com%252F%253Futm_medium%253Dpr%252

6utm_source%253Dpangeo%2526utm_campaign%253D21Q4_GBL_ALL_ALL_PANGEO_Event%2526ut

m_keyword%253DSRB%26a%3DPANGEO%2BConference&a=PANGEO-Konferenz am 18. Oktober um

14:00 Uhr GMT auftreten wird.