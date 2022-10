FDA lässt LYTGOBI® (Futibatinib) Tabletten von Taiho für zuvor therapierte, inoperable, lokal fortgeschrittene oder metastasierte intrahepatische Cholangiokarzinome zu

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) -



- LYTGOBI (englische Aussprache "Light-GOH-bee") erzielte in der primären

Analyse der zulassungsrelevanten klinischen Studie eine objektive Ansprechrate

von 42 % und eine mediane Dauer des Ansprechens von 9,7 Monaten.

- LYTGOBI bindet sich kovalent an FGFR2 und hemmt den Signalweg. Die anderen

zugelassenen FGFR-Inhibitoren sind reversible ATP-kompetitive Inhibitoren.

- LYTGOBI wurde von der FDA zuvor als bahnbrechend, als Arzneimittel für seltene

Krankheiten und als vorrangig zu prüfendes Arzneimittel eingestuft.



Taiho Oncology, Inc. und Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. gaben heute bekannt,

dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) LYTGOBI®-Tabletten

für die Behandlung erwachsener Patienten mit zuvor therapierten, inoperablen,

lokal fortgeschrittenen oder metastasierten intrahepatischen Cholangiokarzinomen

(iCCA), die Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (FGFR2)-Genfusionen oder

andere Rearrangements aufweisen.