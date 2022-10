"LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS" INSPIRIERTE ALLE FRAUEN DAZU, IN DER ÉCOLE MILITAIRE IHREN WAHREN WERT ZU ZEIGEN

Paris (ots/PRNewswire) - Am 2. Oktober kehrte L'Oréal Paris mit der fünften

Ausgabe von "Le Défilé L'Oréal Paris" in die Welthauptstadt der Mode zurück. Die

öffentliche Fashionshow fand unter freiem Himmel in der École Militaire statt -

einem nationalen Denkmal im Herzen von Paris und einem Symbol der französischen

Exzellenz. Unter dem Motto "Walk Your Worth" inspirierte die diesjährige Show

alle Frauen weltweit dazu, an der Seite starker Persönlichkeiten der L'Oréal

Paris Familie selbstbewusst in der Welt aufzutreten und ihrer Bestimmung

nachzugehen.



